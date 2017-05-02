Барнаул, 2 мая, 2017, 06:20 — ИА Регнум. С сегодняшнего дня, 2 мая, в Барнауле официально должен был завершиться отопительный сезон. И действительно, несмотря на выпавший накануне снег, батареи в квартирах горожан уже отключены. Но, по данным пресс-центра городской мэрии, глава администрации Барнаула Сергей Дугин распорядился не прекращать отопление еще пару суток, до 4 мая. По данным синоптиков, в этот день наступит потепление.

Светлана Шаповалова Майский снег в Барнауле

Светлана Шаповалова Снег в Барнауле. Май. 2017 год

«Основываясь на предыдущем распоряжении администрации Барнаула об окончании осенне-зимнего периода со 2 мая мы начинали постепенно снижать параметры теплоносителя, однако это не помешает нам оперативно привести все показатели к нормативам и продолжить качественное теплоснабжение барнаульцев», — пояснил директор Барнаульской тепломагистральной компании Александр Гросс.

Напомним, после окончания отопительного сезона энергетики Сибирской генерирующей компании приступят к проведению гидравлических испытаний теплосетей и их дальнейшим ремонтам. График этих нормативных работ уже утвержден администрацией Барнаула.

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Светлана Шаповалова Майская трава и снег в Барнауле

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Барнауле 1 мая, вновь похолодало, и, по случаю отмечаемого Первомая, горожане, иронизируя, поздравляли друг-друга с «первоснегом». Почти распустившейся зелени на деревьях приходится соседствовать с большим снежными хлопьями.

Светлана Шаповалова Снег в Барнауле

Белым ковром начала покрываться молодая трава. Аналогичная картина наблюдается и сегодня.