Лондон, 1 мая, 2017, 22:07 — ИА Регнум. Автор отмечает, что «сигнал с самолетов сопровождения (американские шпионские летательные аппараты и истребители F-35) поступал на порталы Flightradar24.com и Planefinder, по которым любой мог видеть движение Rivet Joint, когда он летел неподалеку от российского эксклава Калининград».

U.S. Air Force Rivet Joint

«Скорее всего, британцы и американцы хотели спровоцировать Россию на ответные действия или, по крайней мере, засечь радиолокационную активность станций слежения ПРО РФ для сбора информации и последующего анализа, — высказывает предположение Осборн. — Однако русские ограничились демонстрацией, что за британской авиацией можно следить и с помощью обычного смартфона».