Мадрид, 1 мая, 2017, 22:04 — ИА Регнум. «С этими обвинениями Кремль начал выступать еще в момент, когда США решили создать щит ПВО в Румынии и Польше, после чего Москва занялась развертыванием своих «Искандеров» в Калининграде, — пишет таблоид. — Теперь российское внешнеполитическое ведомство заявило, что «Вашингтон предоставляет заведомо ложную информацию о якобы выполнении им договора по РСМД. Монтаж систем ПРО в Румынии и Польше нарушает условия соглашения, заключенного лидерами США и СССР в 80-х годах ХХ века и заставляет Россию искать адекватный ответ на эти действия».

Mil.ru Ракетный комплекс «Искандер-М»

Это заявление, свидетельствует издание, взбудоражило американских военных: «Заместитель главы Генштаба США Пол Сельва заявил, что «этот шаг России создает риски для большинства наших [американских] объектов в Европе».

В минувшую пятницу напряженность возросла еще сильнее, так как один из высокопоставленных чинов Министерства обороны Владимира ПутинаФранц Клинцевич (так в оригинале — прим. ИА REGNUM ) заявил, что Россия даст симметричный ответ, если США решат использовать любой тип вооружений из своих ядерных арсеналов».