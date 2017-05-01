Берлин, 1 мая, 2017, 22:21 — ИА Регнум. В западногерманском городе Дортмунд сошел с рельсов высокоскоростной поезд, 1 мая сообщает Associated Press.

Дортмундский вокзал

Инцидент произошел около 19:00 по местному времени, когда поезд прибывал на железнодорожную станцию Дортмунда, травм среди пассажиров не зафиксировано, согласно заявлению представителей железнодорожного оператора Deutsche Bahn.

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Поезд шел из Дюссельдорфа в Берлин. В заявлении Deutsche Bahn не указано, с какой скоростью следовал поезд, когда произошла авария. Согласно данным полиции, последние три из семи вагонов поезда сошли с рельсов. Причины аварии пока не установлены.

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Напомним, в середине февраля текущего года в Люксембурге в результате столкновения пассажирского и грузового поездов погиб один человек, еще пять человек получили ранения.