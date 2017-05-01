Курск, 1 мая, 2017, 21:05 — ИА Регнум. Результат пятого матча финальной серии женской баскетбольной Премьер-Лиги, который прошёл 1 мая в Курске.

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«Динамо» (Курск) — УГМК (Екатеринбург) 82:83 (20:22 20:19 17:20 25:22), счёт в серии 2:3

Вопрос о чемпионстве разрешился в пятом матче финальной серии, который завершился с разницей всего в одно очко.

Баскетболистки УГМК в 11-й раз стали чемпионками России, причём девятый раз подряд.