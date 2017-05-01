Екатеринбург, 1 мая, 2017, 19:09 — ИА Регнум. В городах и сёлах Свердловской области сегодня, 1 мая, прошли торжественные мероприятия, приуроченные Дню весны и труда. Они объединили более 100 тысяч человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Комаров ИА REGNUM Макет Земли

В Екатеринбурге по главной улице — проспекту Ленина к площади 1905 года первомайские колонны собрали представителей политических партий, профсоюзов, общественных организаций, а также трудящихся городских коллективов. Ранее ожидалось, что всего в них примет участие порядка 25 тысяч человек. Но, по оценкам наблюдателей, оно оказалось несколько больше. Этому способствовала ясная и солнечная погода.

На праздничное шествие вышли и представители непарламентских партий, и общественные движения. Издалека была заметна растяжка с призывом вернуть в центр города Краснознамённую группу. Напомним, в январе 2013 года администрация Екатеринбурга демонтировала композицию, к которой ранее был прикреплён Орден Ленина — награда, которую получил город Свердловск. Вернуть её на место так и не удалось.

Артём Брусницын ИА REGNUM В первомайской демонстрации приняли участие и непарламентские партии

Артём Брусницын ИА REGNUM Свердловчане требуют вернуть Краснознамённую группу

В городах Свердловской области также прошли шествия и демонстрации. Не стал исключением и Первоуральск — пригород Екатеринбурга. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, первомайская демонстрация здесь практически не отличалась от того размаха, с каким Первомай отмечали в советское время.

Один из главных советских лозунгов до сих пор находится на самой высокой точке города. «Слава Труду» красуется на девятиэтажке в центре города. На соседнем девятиэтажном доме до осени 1991 года было начертано «Слава КПСС». Но затем надпись по понятным причинам убрали.

Александр Комаров ИА REGNUM Советский лозунг над городом

Из современных символов — макет земного шара на проспекте Ильича.

Александр Комаров ИА REGNUM В назначенный час на проспекте Ильича построились праздничные колонны

С нашей планетой была связана и акция, которая сегодня предварила первомайскую демонстрацию — «Мир в наших руках». Ее целью было привлечь внимание общественности к вопросам бережного отношения к окружающему миру. С конца к началу колонны участники передавали друг другу большой шар в виде планеты. Затем этим «глобусом» завладели дети — участники самого большого в истории города танцевального флешмоба, которые станцевали под репертуар из нескольких патриотических песен и популярных хитов.

Скриншот прямой трансляции первомайских торжеств Мир в надёжных руках

Затем началась первомайская демонстрация. Тысячи горожан прошли по проспекту Ильича к площади Победы. Среди них представители политических партий, трудящиеся местных предприятий, школ и детских садов, ветераны и другие.

Александр Комаров ИА REGNUM К площади подходят единороссы

Александр Комаров ИА REGNUM Колонны на построении

Трансляция праздничных мероприятий велась в сети интернет. Запись размещена здесь.