Архангельск, 1 мая, 2017, 20:09 — ИА Регнум. Праздничный день 1 Мая в Архангельске начался торжественным шествием колонн по главному проспекту города.

Анна Кошечко ИА REGNUM Первомайское шествие

Анна Кошечко ИА REGNUM Первомайское шествие

В праздничном марше прошли представители Федерации профсоюзов Архангельской области, работников жилищно-коммунального хозяйства, агропромышленного комплекса, образования, здравоохранения, госучреждений, культуры, связи, автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, строители и железнодорожники, студенты и преподаватели САФУ и СГМУ, общественные объединения и политические партии. Всего Первомай собрал в Архангельске около пяти тысяч человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Анна Кошечко ИА REGNUM Первомайское шествие

Впервые в шествии приняли участие представители национальных автономий и землячеств Поморья.

Анна Кошечко ИА REGNUM Первомайское шествие

Шествие завершилось традиционным митингом на площади Профсоюзов, где перед собравшимися выступила председатель региональной Федерации профсоюзов Алла Сафонова. Она отметила, что всероссийская акция одновременно проходит в 140 городах России.

Анна Кошечко ИА REGNUM Первомайское шествие

Алла Сафонова подчеркнула: задача профсоюзов во все времена — стоять на страже прав трудящихся.

Анна Кошечко ИА REGNUM Первомайское шествие

«Этому посвящена и сегодняшняя работа ФПАО, которая ведет переговоры по защите социальных гарантий работникам Крайнего Севера и приравненных к ним территорий», — заявила она.

Анна Кошечко ИА REGNUM Первомайское шествие

С праздником всех северян поздравил председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев:

«1 Мая — всегда был, есть и будет праздником весны, труда и хорошего настроения. Он объединяет всех неравнодушных и целеустремлённых людей. Я уверен, что мы с вами вместе будем делать все, для того чтобы жизнь северян улучшалась, а наша область динамично развивалась».

Анна Кошечко ИА REGNUM Первомайское шествие

С поздравлениями к жителям Архангельской области также обратились председатель областного Собрания депутатов Виктор Новожилов и глава города Игорь Годзиш.