Севастополь, 1 мая, 2017, 17:20 — ИА Регнум. 1 мая в Севастополе прошла демонстрация трудящихся с участием врио губернатора Дмитрия Овсянникова. В шествии от площади Нахимова до площади Лазарева приняли участие более 25 тысяч человек, передает корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Иванова ИА REGNUM Первомай в городе-герое Севастополе

Светлана Иванова ИА REGNUM Первомайский праздник в Крыму

В колоннах прошли представители всех муниципальных округов, государственных предприятий, учебных заведений, профсоюзных организаций, политических партий, общественных организаций и других. Демонстрация длилась около часа, что стало отличием нынешнего Первомая. Массовость обеспечивали чиновники, государственные служащие, коллективы образовательных и медицинских учреждений, организаций культуры. Новшеством этого года стало участие в празднике общественной организации «Мамы Севастополя» с маленькими детьми.

Врио губернатора Дмитрий Овсянников поздравил севастопольцев с праздником Весны и Труда и призвал всех, «кто искренне хочет вложить в город свои силы, свое трудолюбие, сделать это не только в праздник, но и в течение всего года».

«Для меня 1 мая — это праздник весны, труда, возможность выйти и пообщаться, увидеть радостные лица и отвлечься от повседневных будней, чтобы затем заново окунуться в работу», — сказал он журналистам после демонстрации.

Перед первомайским шествием КПРФ и «Справедливая Россия» на площади Нахимова провели свой отдельный митинг против «антинародной политики».

Светлана Иванова ИА REGNUM Флаг России

Председатель севастопольского отделения партии «Справедливая Россия» Евгений Дубовик напомнил, что Первомай — это день солидарности трудящихся в борьбе за свои права, но, по его мнению, 1 Мая превратилось в праздничное шоу, тогда как время диктует другие лозунги.

«Никто не говорит, что пенсии — восемь тысяч, зарплаты — 12 тысяч, а у олигархов — миллионы. Когда у нас 95% людей — бедные, а 5% жируют — тут должна проявляться солидарность трудящихся, пенсионеров в борьбе за свои права», — заявил Дубовик. — Мы выходим под лозунгом отставки кабинета министров Дмитрия Медведева, потому что он ситуацией не владеет, страной правят олигархи, а это недопустимо».

Он также заявил, что оппозиция требует отставки Законодательного собрания и принять жесткие меры к коррупционерам, со стороны силовых структур.