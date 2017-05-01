Каракас, 1 мая, 2017, 16:35 — ИА Регнум. Читайте также: Венесуэла: Оппозиция угрожает, что «будет хуже»

Government of Venezuela Президент Венесуэлы Николас Мадуро

«Оппозиция тут же отреагировала репликой, что реально никакого повышения зарплат не произойдет. Один из ее лидеров, депутат Национальной Ассамблеи Хосе Герра написал в своем Твиттере: «60% роста зарплаты — ничто по сравнению с инфляцией, составившей 65%. Это зарплата голодающих». Другой оппозиционер — неудачник последних президентских выборов Энрике Каприлес дежурно призвал главу Венесуэлы уйти в отставку: «Это будет лучшим подарком ветеранам труда к 1 мая», — завершает публикацию АВС в манере «запоминается последняя фраза».