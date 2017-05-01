Воронеж, 1 мая, 2017, 16:40 — ИА Регнум. Десятки тысяч воронежцев приняли участие в праздничной демонстрации 1 мая, передает корреспондент ИА REGNUM. В праздничном шествии, организованном профсоюзами, приняли участие работники крупнейших воронежских предприятий, врачи, учителя, преподаватели и студенты, представители политических партий.

Зоя Емельянова ИА REGNUM В Воронеже Первомайская демонстрация собрала тысячи участников

Зоя Емельянова ИА REGNUM Собираться участники демонстрации начали задолго до ее начала

Зоя Емельянова ИА REGNUM Большинство лозунгов посвящены достойной жизни рабочих людей

Праздничная колонна начала формироваться с девяти утра на проспекте Революции, у площади Победы — движение транспорта в этом районе на несколько часов перекрыли. К 10:00 здесь собрались несколько тысяч человек. Воронежцы для участия в праздничном шествии пришли целыми семьями, многие с детьми, кто-то — даже с домашними питомцами.

Зоя Емельянова ИА REGNUM ... а также с воздушными шарами

Зоя Емельянова ИА REGNUM ...и даже домашними любимцами

Возглавили праздничную демонстрацию губернатор Воронежской области Алексей Гордеев, председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов, руководители профсоюзных организаций, а затем глава региона поприветствовал участников демонстрации со специально оборудованной сцены.

Зоя Емельянова ИА REGNUM Глава региона вместе с демонстрантами прошел от площади Победы до площади Никитина

Колонны под звуки духового оркестра проследовали от площади Победы по проспекту Революции до площади Никитина. Участники шествия несли лозунги: «Мир. Труд. Братство. Без войны и санкций», «Нет давлению на Россию», «Работающий человек не должен быть бедным».

Зоя Емельянова ИА REGNUM «Без социальной справедливости у России нет будущего»

Зоя Емельянова ИА REGNUM Участники одной из колонн пришли с флагом с изображением латиноамериканского революционера Эрнесто Че Гевары

Зоя Емельянова ИА REGNUM Среди демонстрантов было немало студентов

Представители студенческих отрядов 1 мая, в рамках демонстрации, провели акцию «Марш труда»: десятки молодых людей прошли в колонне, держа в руках портреты жителей Воронежа, совершивших трудовые подвиги.

Зоя Емельянова ИА REGNUM Акция «Марш труда»

Отметим, что сегодня (данные Воронежстата на март 2017 года) в Воронежской области численность населения, занятого в экономике, составляет более 1,1 млн человек, это чуть менее половины от общей численности жителей области. Число безработных составляло 54 тыс. 420 — 4,7%, впрочем, численность официально зарегистрированных людей без работы составляет около 12 тыс. человек. Средний размер заработной платы на февраль 2017 года в Воронежской области составлял 28 тыс. 341,3 тыс.