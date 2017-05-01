Великий Новгород, 1 мая, 2017, 15:58 — ИА Регнум. В Великом Новгороде сегодня, 1 мая, состоялось шествие в честь Праздника весны и труда. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, шествие возглавил Городской духовой оркестр под управлением Анатолия Малышева, а первыми традиционно прошли колонны профсоюзов.

Ольга Ларина ИА REGNUM Праздник весны и труда в Великом Новгороде

Ольга Ларина ИА REGNUM Городской духовой оркестр возглавил первомайское шествие в Великом Новгороде

Ольга Ларина ИА REGNUM Колонна профсоюзов на первомайском шествии в Великом Новгороде

Среди них особенно выделялся профсоюз торговой сети «Магнит», появившийся на шествии впервые. Члены этой организации с осени устраивают митинги и пикеты за права своих работников, в поддержку профсоюза новгородского «Магнита» устраивались акции в соседнем Пскове и Москве.

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Ольга Ларина ИА REGNUM Профсоюз работников торговой сети «Магнит» на первомайском шествии в Великом Новгороде

Традиционно в городском шествии приняли участие чиновники — сотрудники правительства Новгородской области и мэрии Великого Новгорода, а также коллективы муниципальных и областных предприятий: «Новгородского водоканала», «Автобусного парка». Отдельно шла колонна департамента труда и социальной защиты населения Новгородской области. Многочисленным было представительство Пенсионного фонда России.

Ольга Ларина ИА REGNUM Колонна Пенсионного фонда РФ на первомайском шествии в Великом Новгороде

Вслед за чиновниками проследовали партии.

Ольга Ларина ИА REGNUM «Единая Россия» на первомайском шествии в Великом Новгороде

Помимо четырёх парламентских, впервые на шествие вышли члены Новгородского регионального отделения партии «Яблоко», удивлявшие горожан лозунгом с требованием отставки команды уже ушедшего в отставку губернатора. Скорее всего, «яблочники» имели в виду тех чиновников регионального правительства, кто продолжает работать и в команде врио губернатора Андрея Никитина.

Ольга Ларина ИА REGNUM «Яблоко» на первомайском шествии в Великом Новгороде

Для Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого 1 мая — это также начало студенческого трудового сезона. Крупнейший вуз региона представил на шествии все свои институты и колледжи, а также студенческие стройотряды.

Ольга Ларина ИА REGNUM Колонна НовГУ на первомайском шествии в Великом Новгороде

Шествие замыкала внушительная колонна байкеров. «Ночные волки» традиционно участвуют в первомайских мероприятиях в Великом Новгороде, но в этом году их колонна была как никогда представительна: здесь были не только новгородцы, но и байкеры из Пскова и других городов Северо-Запада.

Ольга Ларина ИА REGNUM Байкеры на первомайском шествии в Великом Новгороде

В конечном итоге, именно байкеры, выстроившись у сцены на главной площади Великого Новгорода, и стали главными героями Праздника весны и труда — с ними фотографировались и взрослые, и дети.

Со сцены собравшихся поздравляли руководители различных профсоюзных организаций, среди выступающих были профсоюзные работники из двух предприятий — «Акрона» и «Старта». На шествие же ни «Акрон», ни трудовые коллективы других новгородских предприятий в этом году не вышли.