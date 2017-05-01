Москва, 1 мая, 2017, 19:33 — ИА Регнум. Сразу несколько массовых праздничных демонстраций прошли в Москве 1 мая. Общее шествие профсоюзных объединений по центру столицы возглавили лидер Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) Михаил Шмаков, глава Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев и мэр Сергей Собянин, а колонны КПРФ — Геннадий Зюганов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Первомайский митинг в Москве

Дарья Антонова ИА REGNUM На первомайский митинг как на праздник

По подсчетам ГУ МВД по городу Москве, всего в массовых шествиях и гуляниях приняли участие порядка 1,5 млн человек. Демонстрации прошли мирно — о происшествиях и нарушениях общественного порядка не сообщалось. Охрану мест массового скопления людей обеспечивали сотрудники органов внутренних дел и представители Росгвардии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Первомайский митинг в Москве

Дарья Антонова ИА REGNUM Военный оркестр на первомайском митинге

По данным ФНПР, на шествие профсоюзных объединений собрались порядка 130 тысяч человек. Колонны участников прошли по центру Москвы до Красной площади. Главными темами акции стали необходимость повышения благосостояния населения, высокие тарифы на коммунальные услуги и рост налогов. Основной лозунг демонстрации — «За достойную работу, зарплату, жизнь».

Дарья Антонова ИА REGNUM Первомайский митинг в Москве

Дарья Антонова ИА REGNUM Первомайский митинг в Москве

Первомайское шествие КПРФ традиционно возглавил глава партии Геннадий Зюганов. Колонны участников прошли от Октябрьской площади до Площади Революции, где у памятника Карлу Марксу состоялся митинг. Основными лозунгами акции стали: «За власть трудового народа!» и «Нет коррупции».

Дарья Антонова ИА REGNUM Первомайский митинг в Москве

Дарья Антонова ИА REGNUM Первомайский митинг в Москве

Напомним, 1 мая в России отмечают Праздник весны и труда. 30 мая в Москве также провели традиционные субботники.