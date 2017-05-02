Львов, Украина, 2 мая, 2017, 05:05 — ИА Регнум. Львовский мусор, ставший притчей во языцех украинских новостей, продолжает расползаться по городам и весям Украины. Подробности о различных аспектах нового украинского хозяйства читайте в статье обозревателя ИА REGNUM Станислава Стремидловского.

Иван Шилов REGNUM

Теперь львовский мусор (который уже заслуживает регистрации как торговая марка) обнаруживают на территориях, загрязнение которых чревато экологическими бедствиями. Так, например, шесть грузовиков с мусором были выгружены на территории очистных сооружений в промышленной зоне города Луцка. Но это совсем не предел.

Львовский мусор обнаружен уже и в Чернобыльской зоне отчуждения. Мусор был выброшен неопознанными грузовиками, но следствию не составило труда определить происхождение залежей, обнаружив обрывки львовских документов, в том числе с логотипом Львовского городского банка. Стоит проследить за львовским губернатором, иначе он способен такими темпами испортить экологию в планетарном масштабе. Только меры нужно выбирать поэффективнее, так как 11 лет увещеваний, как показывает новоукраинская история, только раззадоривают повелителя львовского мусора.

Но начинать наводить порядок нужно не с хозяйства, в этом вопросе наблюдается трогательное единодушие властей предержащих городов и весей Украины. Разумеется, борьба с сепаратизмом и знанием русского языка всегда, пока на месте нынешняя Киевская администрация, будет превалировать над всякими низменными потребностями населения. Вот и в Полтаве представили законопроект «О государственном языке». Предлагаемая система инспекций и сертификатов способна обеспечить работой сотни тысяч знатоков украинского языка, а указание на возможности платной пересдачи проваленной сертификации открывает перед экспертами сияющие высоты материального благополучия.

Подробности читайте в статье: Чернобыльская АЭС снова загрязнена — теперь львовским мусором

Также предлагаем вашему вниманию и другие статьи Станислава Стремидловского