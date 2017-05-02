Киев, 2 мая, 2017, 03:03 — ИА Регнум. Ремонт украинских дорог приобретает черты неразрешимой задачи. Решение, принятое Киевом, может погрузить в средневековое состояние большую часть страны, оставив лишь совершенно необходимые для обеспечения вывоза ресурсов участки. Подробнее об этих планах читайте в статье Восточно-Европейской редакцииИА REGNUM.

Иван Шилов REGNUM Обзор инфраструктуры Украины

Действительно, современное подобие «плана Ост», составляющее основу колонизации Европой того, что останется от Украины, предполагает ненужность и излишество каких-либо транспортных улучшений. Задача вывоза зерна и руды может решаться и без развитой сети шоссе, достаточно иметь несколько основных магистралей.

Эта точка зрения находит свое отражение и в интервью, которое дал агентству «BBC-Украин» глава «Укравтодора» Славомир Новак. Бюджет автодорожного ремонта постоянно сокращается, и перевод затрат на местные бюджеты никакого положительного эффекта не даст. Впрочем, программа «крутитесь, как хотите» дает удивительные примеры украинской изобретательности. В том числе кражу надгробных плит с еврейского кладбища в Каменец-Подольском, с последующим использованием их для дорожного ремонта. Об этом «смелом» решении упоминает в своём Facebook директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

Другой особенностью будущего транспортной структуры Украины является, как известно, сверхважность портов, о которых так много последнее время пишут различные экономические эксперты. А где сверхважность — там и особые экономические возможности. Ставки в украинских портах, превышающие в 2−3 раза аналогичные средиземноморские, могут быть изменены только Национальной комиссией по регулированию в сфере транспорта.

Но поскольку, по разъяснениям представителей Мининфраструктуры, эта комиссия физически отсутствует и вряд ли возникнет в обозримое время, потенциальные инвесторы могут не беспокоиться — кабальные ставки, обещающие им «нормальную» прибыль, подвинуть не удастся.

Подробности читайте в статье: В ЕС через еврейское кладбище: обзор инфраструктуры Украины

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