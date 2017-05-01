Калининград, 1 мая, 2017, 14:49 — ИА Регнум. Первомайская демонстрация в центре Калининграда собрала около трёхсот человек, для которых полиция оцепила одну полосу Ленинского проспекта. Пока формировалась колонна, ведущий по громкоговорителю выкрикивал речёвки, сверяясь по бумажке.

Ленин и калининградец

Демонстранты криками «Ура!» горячо поддерживали, например, такие лозунги — «Кто не работает, тот не есть!», «Долой кровопийц и дармоедов!», но не особо реагировали на уж слишком нафталиновые девизы типа «Усилим накал политической борьбы!»

К первомайской демонстрации в Калининграде присоединились даже единороссы. Правда, с балкона

«Ленина, Ленина вперёд! — командует распорядитель, пропуская вперёд портрет Ильича маслом с небольшой прорехой на холсте. Оркестр грянул «День Победы» и процессия двинулась к монументу Родины-Матери.

Над колонной на длинном древке из строительной пластиковой трубы возвышается флаг Луганской Народной Республики.

«Вы с Донбасса? Беженец?» — спрашиваю у седовласого мужчины. В ответ человек достаёт фотографию с группой ополченцев в камуфляже с оружием в руках. «Похож?» — спрашивает. Похож.

Ополченец Новороссии Пётр Сухоруков

Пётр Сухоруков — с Донбасса, неделю назад приехал с товарищами в Калининград за гуманитарной помощью детям. Увидев флаг ЛНР, к нам подходят калининградцы, жмут руку ополченцу. Один из них говорит: «Мне рассказали, что на Западной Украине своих детей уже прячут в лесах, в схронах. Пусть говорят, воюют те, кто майдан затевал».

«Тем не менее, не было и дня, чтобы нас не обстреливали», — отвечает Сухоруков.

Костяк марша состоит из молодёжи. Красивые девчонки в красных ветровках, в духовом оркестре — одни парни. Пожилое поколение пришло с внуками. Один из младшеклассников шагает с настоящим пионерским горном с Лениным на вымпеле.

Никита с пионерским горном своей бабушки

«Этой мой горн, я в школе была горнисткой, а потом председателем совета дружины, — говорит бабушка мальчика Ольга Головина. — У меня папа был первым секретарем горкома комсомола Горьковского автомобильного завода. Его затем направили в Калининград».

Колонна прямо пестрит от советской атрибутики, которую сегодня можно уже записать в артефакты. Выделяется мужчина с внушительным кумачом, расшитым золотом.

«Это знамя КПСС. Самое настоящее, — рассказал знаменосец Николай Сафонов, прибывший в Калининград из поселка Янтарного. — Стяг сохранила наша старая коммунистка Нина Петровна Мельникова. Кто пошел за олигархами, тот уничтожал такие флаги, а она спрятала его до лучших времён».