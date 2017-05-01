Калуга, 1 мая, 2017, 14:37 — ИА Регнум. Под звуки духового оркестра праздничные колонны проследовали до Театральной площади, где состоялся митинг и концерт «Нам песня строить и жить помогает» с участием творческих коллективов города.

Михаил Марачёв специально для ИА REGNUM Единороссы также потребовали от властей повышение зарплат

В рамках митинга, в котором приняли участие руководители области и города, депутаты, представители профсоюзов трудовых коллективов, учащаяся молодежь и политические партии состоялось чествование калужских трудовых династий.

Михаил Марачёв специально для ИА REGNUM Калужские профсоюзы вышли на Первомайское шествие под девизом «Законность. Занятость. Зарплата»

Торжества продолжились в Центральном парке культуры и отдыха Калуги, где жителей и гостей города пригласили на концертную программу «Музыка Победы и Весны». Перед собравшимися выступили духовой оркестр, а также вокалисты и хореографические коллективы калужской Детской школы я №5.

Между тем как сообщало ИА REGNUM, в преддверии Первомая, рабочие калужского автозавода «Пежо Ситроен» (ООО «ПСМА Рус» — совместное предприятие автомобильных концернов PSA Peugeot Citroen и Mitsubishi Motors Corporation) решили устроить забастовку против нового графика учета рабочего времени. Руководители завода намерены ввести суммированный учет рабочего времени. По мнению лидеров межрегиональном профсоюзе «Рабочая ассоциация» (МПРА) это приведет к 10-часовым сменам в летние месяцы, когда жара угрожает здоровью и время работы положено сокращать. Активисты посчитали, что нововведение напрямую связано с политикой «экономии на персонале» и призвали коллектив автозавода не соглашаться с новыми условиями работы.