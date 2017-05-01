Париж, 1 мая, 2017, 14:25 — ИА Регнум. Кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен считает, что Европейский союз превратился в тоталитарную структуру, а потому должен быть заменен на новое наднациональное объединение. Такое заявление Ле Пен сделала сегодня, 1 мая, в эфире радиостанции Europe 1.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен

Ле Пен подчеркнула, что не является противником интеграционных процессов вообще, но тот Европейский союз, который имеет место быть сейчас, кардинально отличается от первоначально заявленных целей этого проекта.

«Я европейка, но я не хочу эту политическую структуру, которая называется Евросоюзом, которая полностью отклонилась от курса. Тогда, может быть, найдем ей новое название, этой новой Европе наций и сотрудничества… Например, Европейский альянс, который позволит странам объединиться в проектах, которые не противоречат их национальным интересам, потому что основной проблемой ЕС является именно то, что он стал практически тоталитарным», — сказала Ле Пен.

Напомним, Ле Пен является последовательным евроскептиком и давно выступает за выход Франции из Евросоюза или как минимум из еврозоны. В случае своей победы на выборах, Ле Пен обещала провести референдум по вопросу членства Франции в ЕС.

Ранее, сегодня, противник Ле Пен во втором туре президентских выборов Эммануэль Макрон заявил, что также допускает выход Франции из Евросоюза, если наднациональное объединение не будет реформировано. Однако со стороны Макрона это похоже исключительно на предвыборную риторику, так как он изначально выступал за сохранение всех действующих сейчас во Франции политических констант.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, второй тур президентских выборов во Франции состоится 7 мая.