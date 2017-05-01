Москва, 1 мая, 2017, 13:57 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон, допустив возможность выхода Франции из ЕС, пытается перетянуть часть электората кандидата в президенты Марин Ле Пен. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 мая, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Конечно, проблемы в Евросоюзе существуют, и они очень серьезные. Но в данном случае Эммануэль Макрон, допустив возможность выхода Франции из ЕС при отсутствии там реформ, пытается перетянуть на себя часть электората своего противника по президентской гонке Марин Ле Пен, которая выступает за немедленный разрыв с ЕС», — сказал сенатор.

Он отметил, что «игра на чужом поле — весьма распространенная избирательная технология, и здесь лидер движения «Вперед» отнюдь не оригинален».

Кандидат на пост президента Франции, основатель движения «На марше», центрист Эмманюэль Макрон заявил, что ЕС может столкнуться с перспективой Frexit (выхода Франции из ЕС), если союз не пойдет на реформы.