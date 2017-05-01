Ташкент, 1 мая, 2017, 13:22 — ИА Регнум. Следственные действия узбекской милиции будут проводиться с 2018 года только с помощью видеонаблюдения и фиксации разговора на аудионоситель, следует из постановления президента Узбекистана «О мерах по коренному совершенствованию деятельности органов внутренних дел в сфере расследования преступлений».

Peretz Partensky Узбекская милиция

Согласно документу, с 1 января будущего года в органах внутренних дел в обязательном порядке создаются специальные комнаты с оснащением их системами стенографирования допроса, видеонаблюдения, а также аудио-и видеофиксации следственных действий.

Кроме того, для прозрачности ведения следствия с января 2018 года между Следственным департаментом и его территориальными подразделениями будет внедрена система видеоконференцсвязи.

Как ИА REGNUM сообщало ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев распорядился преобразовать органы внутренних дел в общественно ориентированную профессиональную службу, деятельность которой должна быть направлена на оказание своевременной и качественной помощи населению, безусловное выполнение каждым сотрудником своего служебного долга — «Служить интересам народа».

Документом регламентировано «обеспечение системного адресного диалога с народом, развитие тесного взаимодействия с органами самоуправления граждан, другими институтами гражданского общества, оказание всестороннего содействия в решении насущных проблем населения».

Президент распорядился установить «качественно новый порядок организации работы с обращениями физических и юридических лиц, исключение поверхностного и формального отношения к их рассмотрению и разрешению, использование в пределах полномочий всех средств для защиты прав и законных интересов граждан».

Документом предусмотрено внедрение системы отчетности должностных лиц органов внутренних дел перед населением, четких критериев оценки работы, а также эффективных механизмов общественного, парламентского и депутатского контроля за обеспечением законности деятельности милиции.

В указе также отмечена необходимость «обеспечения ранней профилактики и предупреждения правонарушений, в первую очередь путем своевременного устранения причин и условий их совершения, повышения правовой культуры всех слоев населения, привития им уважения к закону и нетерпимости к любым проявлениям нарушений законодательства».

В Узбекистане 17 марта вступил в силу закон «Об органах внутренних дел». Напомним, что с первых дней независимости Узбекистана работа органов внутренних дел регулировалась только внутренним положением «О работе органов внутренних дел».

В законе отражены порядок и условия несения службы, основные задачи органов внутренних дел, их полномочия и обязанности, правовая и социальная защита сотрудников. Важным моментом в законе является пункт о требованиях к приему на службу в органы внутренних дел и условиях ее прохождения.

Новый закон регламентирует порядок применения сотрудниками внутренних дел огнестрельного оружия.

В соответствии с документом, Министерство внутренних дел подчиняется непосредственно президенту страны, а по отдельным вопросам — Кабинету министров. Министр внутренних дел утверждается президентом Узбекистана по представлению премьер-министра и освобождается от должности главой государства.