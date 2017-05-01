Каракас, 1 мая, 2017, 13:13 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в очередной раз повысил минимальную заработную плату в стране. На этот раз сразу на 60%. Об этом сегодня, 1 мая, сообщает портал Noticias24.

Hossein Zohrevand Николас Мадуро

С 1 мая минимальный размер оплаты труда в Венесуэле составит 65 021 боливар вместо 40 638 боливар. Кроме того граждане получают 135 тысяч боливар на покупку основной продуктовой корзины, что в сумме составляет порядка 200 тысяч боливар.

Кроме того, с 1 мая вводятся дополнительные выплаты пенсионерами в размере 19 506 боливаров.

Это уже третье повышение минимальной оплаты труда с начала 2017 года, которое происходит на фоне высокой инфляции.

Фактически в Венесуэле действуют три курса боливара к доллару. Официальный фиксированный курс боливара DIPRO остается без изменений — 10 боливаров за доллар, но это совершенно не реалистично при нынешнем состоянии экономики Венесуэлы.

В дополнительной системе обмена DICOM доллар США стоит 716 боливаров. Но этот курс крайне далеко от реалий черного рынка. Там курс доллара достигает уже 4,2 тысяч боливаров. По курсу черного рынка минимальная зарплата в Венесуэле со всеми выплатами равна $47.