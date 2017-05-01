Санкт-Петербург, 1 мая, 2017, 13:06 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Виталий Милонов («Единая Россия») попытался вмешаться в шествие колонны организации «Открытая Россия» в центре Петербурга, передает 1 мая корреспондент ИА REGNUM.

Sm alien Депутат В.В. Милонов

Сторонники Михаила Ходорковского шествуют в рамках согласованной акции по Невскому проспекту с плакатами и лозунгами за отставку руководства РФ и другими требованиями, уже озвученными 29 апреля в ходе акций в Москве, Петербурге и других городах.

В этой же колонне оказались и петербургские ЛГБТ-активисты. Виталий Милонов, завидев их, попытался прорваться в центр шествия, удостаивая оппонентов различными обидными, на его взгляд, эпитетами.

Полиция мягко оттеснила Милонова и его соратников на тротуар, призвав участников шествия не поддаваться на провокации.

Колонна «Открытой России» продолжила движение, скандируя «Россия будет свободной!», «Нет мосту Кадырова!», «Выйди на улицу — верни себе город!» и другие лозунги.

Добавим, что ранее Милонов в соцсетях сообщал, что 1 мая собирается «гонять бесов с Невского проспекта».