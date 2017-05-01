Москва, 1 мая, 2017, 12:54 — ИА Регнум. По данным Министерства внутренних дел России, в шествии профсоюзов в Москве приняли участие более 130 тысяч человек. Об этом сегодня, 1 мая, сообщает пресс-служба.

Константин Юон «Первомайская демонстрация на Красной площади в 1929 году». 1930 г

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня в столице прошла первомайская демонстрация под лозунгом под лозунгом «За достойный труд, зарплату, жизнь». Шествие прошло по улице Большая Ордынка через Москворецкий мост. Затем участники демонстрации собрались на Красной площади.

В акции принимают участие представители всех профсоюзов Москвы, трудящиеся из Подмосковья, студенты и ветераны, а также представители парламентских партий.

Сотрудники полиции и бойцы Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка во время проведения первомайского шествия.

Серьезных инцидентов не зафиксировано.