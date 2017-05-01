Москва, 2 мая, 2017, 02:02 — ИА Регнум. 2 мая 1856 года родился Василий Розанов, религиозный философ, публицист и литературный критик. Об этом уникальном для русской культуры человеке рассказывает главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров.

Василий Васильевич Розанов (1856-1919)

Розанов обладал развитой способностью смотреть на один предмет со множества разных точек зрения, при этом не сбиваясь и не теряя внутреннего единства. Он умел быть емким и исчерпывающим, точным и всеобъемлющим.

За свою литературную деятельность он, прослывший циником, сотрудничал с изданиями противоречащих направлений, будь то классические, правые, церковные, монархические, антисемитские, с одной стороны, и модернистские, левые, антицерковные, либеральные и юдофильские.

В результате его собственных семейных перипетий (он был женат на бывшей любовнице Достоевского, Сусловой), вследствие чего он не мог развестись с оставившей его женой и был вынужден растить своих пятерых детей незаконнорожденными, он много писал о вопросах семьи и брака. Рассказывая о несправедливости бюрократии, он стал одним из ведущих в стране специалистов по семейному вопросу.

О мыслителе, не пережившем своего мира, читайте в статье: Человек-оркестр: русская свобода за пределами партийных правил

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