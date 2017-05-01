Как прогресс вспомнил о женщине-матери
Вашингтон, 2 мая, 2017, 01:01 — ИА Регнум. Прогрессу долгое время было не до того, женщина получила все равные с мужчиной права, и этого вроде как и хватало. Все изменил американский химик, ставший дедушкой и ухаживавший за своими внуками. Меняя пеленку за пеленкой, он вдруг понял, что их не обязательно стирать, их можно просто выбрасывать.
Первые опыты Виктора Миллза (так звали этого дедушку-химика) оказались неудачными: ребенка предлагалось одевать в пластиковые трусы со вложенной в них особой прокладкой. Но в жаркую погоду кожа под таким приспособлением мгновенно начинала преть, и Миллзу пришлось отказаться от этой затеи. Вскоре он придумал то, что более всего походило на современный памперс, а компания Procter & Gamble, где он работал технологам, воодушевленно приступила к производству новинки, назвав ее от английского глагола to pemper — баловать.
Технологически с тех пор памперсы сильно изменились. Они стали гораздо легче и удобней, освободив женщин всего мира от лишней — в этом случае действительно лишней — заботы. И тем большая слава нашим мамам, которые вырастили нас без одноразовых подгузников.
О мифах, которые окружают современные памперсы, читайте в статье: Поздравляем памперсы с 52-летием и желаем им..
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