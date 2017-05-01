Вашингтон, 2 мая, 2017, 01:01 — ИА Регнум. Прогрессу долгое время было не до того, женщина получила все равные с мужчиной права, и этого вроде как и хватало. Все изменил американский химик, ставший дедушкой и ухаживавший за своими внуками. Меняя пеленку за пеленкой, он вдруг понял, что их не обязательно стирать, их можно просто выбрасывать.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Pampers

Первые опыты Виктора Миллза (так звали этого дедушку-химика) оказались неудачными: ребенка предлагалось одевать в пластиковые трусы со вложенной в них особой прокладкой. Но в жаркую погоду кожа под таким приспособлением мгновенно начинала преть, и Миллзу пришлось отказаться от этой затеи. Вскоре он придумал то, что более всего походило на современный памперс, а компания Procter & Gamble, где он работал технологам, воодушевленно приступила к производству новинки, назвав ее от английского глагола to pemper — баловать.

Технологически с тех пор памперсы сильно изменились. Они стали гораздо легче и удобней, освободив женщин всего мира от лишней — в этом случае действительно лишней — заботы. И тем большая слава нашим мамам, которые вырастили нас без одноразовых подгузников.

О мифах, которые окружают современные памперсы, читайте в статье: Поздравляем памперсы с 52-летием и желаем им..

Читайте другие статьи Игоря Свирина