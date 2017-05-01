Париж, 1 мая, 2017, 12:33 — ИА Регнум. Кандидат на пост президента Франции, лидер движения «Вперед!» Эммануэль Макрон не исключает выхода страны из Европейского союза, если наднациональное объединение не будет реформировано. Об этом он заявил в интервью ВВС, опубликованном сегодня, 1 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Макрон заявил, что в целом разделяет «европейскую идею» и политику Евросоюза в вопросе глобализации, но половина населения Франции «злится на дисфункцию Евросоюза».

«Поэтому я считаю, что мне надо будет заняться глубокой реформой Евросоюза и нашего европейского проекта», — сказал Макрон

При этом он подчеркнул, что если реформы Евросоюза не будут осуществлены, то Франции может выйти из наднационального объединения.

Напомним, соперница Макрона по второму туру президентских выборов — Марин Ле Пен прямо заявляет, что в случае своей победы на выборах она инициирует проведение референдума по вопросу членства Франции в Евросоюзе.

Стоит отметить, что ранее Макрон не поднимал вопрос о выходе Франции из ЕС, однако теперь он пытается привлечь на свою сторону голоса евроскептиков, которых во Франции много.