Москва, 1 мая, 2017, 12:14 — ИА Регнум. В России с сегодняшнего дня — 1 мая 2017 года — вступили в силу новые требования к экзаменаторам ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба Государственной автомобильной инспекции.

Remigiusz Józefowicz Проблесковый маячок полиции

Квалификационные требования к сотрудникам, которые принимают экзамен на право управления транспортными средствами, были утверждены Министерством внутренних дел.

Согласно этим требованиям, кроме теоретических знаний в области безопасности дорожного движения экзаменатор «должен в совершенстве обладать приемами управления транспортными средствами и навыками межличностного общения», а в конфликтных ситуациях «уметь распознавать возникновение опасной обстановки и предотвращать возможные риски».

Главной задачей экзаменатора является принятие решения о допуске к управлению транспортным средством «на основании проверки наличия у кандидата в водители необходимых знаний и навыков».

При разработке новых квалификационных требований, в МВД учитывали международный опыт и результаты «проведенного качественного отбора» среди тех сотрудников Госавтоинспекции, кто принимает сейчас экзамены.

По мнению министерства, новые квалификационные требования позволят повысить не только профессиональный уровень инспекторов и качество приема экзаменов на право управления транспортными средствами, но и «уровень доверия» к экзаменаторам и сотрудникам ведомства в целом.