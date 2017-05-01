Санкт-Петербург, 1 мая, 2017, 12:11 — ИА Регнум. Защитники Исаакиевского собора, Пулковской обсерватории, Охтинского мыса, Российской национальной библиотеки и другие гражданские активисты выступили единой колонной на первомайской демонстрации в Санкт-Петербурге.

Карина Саввина ИА REGNUM Градозащитная колонна на Первомае

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, они начали движение от БКЗ «Октябрьский» и планируют по Невскому проспекту добраться до Марсова поля, где состоится градозащитный митинг.

В авангарде колонны растяжку «Марш в защиту Петербурга» несут около 20 человек, среди которых депутаты Заксобрания Алексей Ковалев, Оксана Дмитриева и Михаил Амосов, они координируют движение флангов.

Карина Саввина ИА REGNUM «Марш в защиту Петербурга» вышел на Невский проспект

Вместо обилия партийных флагов «Справедливой России», «Яблока» и «Партии роста» в голове колонны видны лишь флаги Петербурга, воздушные шары. Люди шествуют с самодельными плакатами «Исаакий — музей, а не ларек Гундяева», «Защитим Пулковскую обсерваторию», «Охтинскому мысу — парк и музей», «Публичная библиотека — не прачечная» и другими.

В колонне также следуют противники системы «Платон», уплотнительной застройки, а также активисты ряда общественных движений, которым не согласовали отдельные шествия в этот день.

Карина Саввина ИА REGNUM Участники первомайской манифестации в Петербурге выступили против «Платона»

Люди скандируют «Исаакий — музей», «Это наш город!», слушают песни барда Александра Городницкого из репродукторов.