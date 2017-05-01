Оренбург, 1 мая, 2017, 11:58 — ИА Регнум. В Оренбурге главная пешеходная улица Советская стала местом для праздничного шествия в честь 1 Мая. Огромная людская колонна начала свое движение от Дома офицеров и завершило его на Набережной возле городского музея истории.

Наталья Хомутова ИА REGNUM В Оренбурге прошла первомайская демонстрация с классическими лозунгами

Наталья Хомутова ИА REGNUM Коллектив крупнейшего вуза Оренбуржья — Оренбургского госуниверситета

Наталья Хомутова ИА REGNUM Коллектив аграрного университета с транспарантом «Хлеб всему голова»

Наталья Хомутова ИА REGNUM Оркестр во главе колонны

Наталья Хомутова ИА REGNUM Праздничная колонна движется по главной городской магистрали на Набережную

Наталья Хомутова ИА REGNUM Планировалось, что в шествии примет участие 5 тысяч человек. Поток людей выглядел впечатляюще

Торжественным маршем прошли трудовые коллективы промышленных предприятий, организаций, представители общественных организаций и политических партий, ветераны труда, учащаяся молодежь. В руках у демонстрантов шары, флаги, цветы, транспаранты.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Участниками шествия стали взрослые, дети и ... собаки