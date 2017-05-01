Рига, 1 мая, 2017, 07:25 — ИА Регнум. Инженерное подразделение Вооруженных сил Канады численностью в 50 военнослужащих прибыло в Латвию для строительства базы военного блока НАТО. Об этом сегодня, 1 мая, сообщает CBC News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На границе

Сообщается, что речь идет о небольшом военном городке на 500 солдат. Как заявил командир канадского инженерного подразделения подполковник Крис Коттон, в этом военном городке будет все, что необходимо для проживания гарнизона — кухни, системы электро‑ и водоснабжения, интернет, спортзалы и другие объекты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после того, как на Украине был совершен государственный переворот, а Крым вернулся в состав РФ, Североатлантический альянс заявил о возобновлении политики сдерживания России.

В рамках этой политики на саммите военного блока НАТО в Варшаве было принято решение о значительном усилении военного присутствия и военной инфраструктуры альянса в Восточном Европе вдоль границ с Россией.

Чтобы усилить военное присутствие на границах с Россией, руководство альянса решило разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше многонациональные батальоны на основе ротации.