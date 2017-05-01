Владивосток, 1 мая, 2017, 06:55 — ИА Регнум. Во Владивостоке состоялась Первомайская демонстрация. Пятый год подряд жители со всего Приморского края — в этот раз, по предварительным подсчётам администрации региона, их было свыше 20 тысяч — начали шествие на Золотом мосту, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Администрация Приморского края Первомайская демонстрация во Владивостоке

Администрация Приморского края Первомайская демонстрация во Владивостоке

Первомайскую демонстрацию во Владивостоке возглавили воспитанники Президентского кадетского училища. Шествие объединило представителей всех сфер жизни дальневосточного субъекта: это медики, учителя, предприниматели, рабочие.

Анастасия Хохлова ИА REGNUM Первомайская демонстрация во Владивостоке

В первый раз шествие собрало «Колонну будущего». Со всего Приморья приехало несколько сотен многодетных и молодых семей, по Золотому мосту прошли дети-сироты из специализированных центров Уссурийска, Артёма, Большого Камня, Владивостока.

Администрация Приморского края Ветеран труда Фридрих Занис

«Россия — великая страна, и в такие праздники особенно чувствуется единение людей, — уверен ветеран Василий Михайленко. — Я всегда вместе с семьёй участвую в праздничном шествие по Золотом мосту. Это возможность встретиться с трудовыми коллективами, поделиться друг с другом хорошим настроением».

Администрация Приморского края Ветеран Василий Михайленко

Первые колонны через полчаса после начала шествия добрались до площади Борцов за власть Советов. Через час в городе началась праздничная программа, мероприятия завершатся в 15:00.