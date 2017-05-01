Ясное небо над Москвой в Первомай обеспечит спецавиация
Москва, 1 мая, 2017, 05:58 — ИА Регнум. Хорошую погоду над столицей России в день Солидарности трудящихся в случае необходимости будет обеспечивать авиация. Об этом со ссылкой на диспетчерскую службу столичного авиаузла сообщает 1 мая Russian Today.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Москва
Между тем, синоптики обещают на Первое мая ясную и солнечную погоду. Небольшой кратковременный дождь возможен лишь местами.
«В настоящее время специалисты приступили к метеорологической «разведке», чтобы оценить погодные условия как вблизи Москвы, так и на дальних подходах к ней», — сообщил представитель авиадиспетчерской.
К вылету на разведку погодных условий готовы десять самолетов: Ан-12, Ан-26 и Як-42.
Дежурство будет продолжаться до конца дня 1 мая.