Петропавловск-Камчатский, 1 мая, 2017, 05:09 — ИА Регнум. Более часа длился проход праздничных колонн в Первомайской демонстрации в Петропавловске-Камчатском. Всего, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы, в акции приняли участие 20 отраслевых колонн, которые объединили работников различных предприятий и учреждений края.

Пресс-служба правительства Камчатки Первомай на Камчатке

Михаил Рудько Первомай на Камчатке

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Первомайская демонстрация началась в столице Камчатки ровно в полдень (03:00 мкс). Шествие возглавил Городской оркестр. В колоннах шли политики, общественники, почетные граждане Петропавловска, спортсмены, работники образовательных учреждений и учащиеся школ, училищ, колледжей, студенты и представители общественных организаций.

«Очень хорошо, что нас не подвела погода в этом году. Всё очень понравилось, у всех отличное весеннее настроение, — отметил председатель профсоюза АО «Южные электрические сети Камчатки» Алексей Винтовкин. — Поздравляю всех земляков с Днём международной солидарности трудящихся!»

Пресс-служба правительства Камчатки Первомай на Камчатке

Следом расположились колонны рыбацких организаций, энергетиков, работников ЖКХ, здравоохранения, госучреждений, организаций социальной сферы, государственных фондов. Затем шли работники культуры, общественных организаций, содружеств, представители Союза пенсионеров. Замкнула шествие колонна молодёжи.

«Чувствуется праздничное настроение, наш трудовой коллектив с большим удовольствием принял участие в демонстрации. От лица наших работников, поздравляю жителей Камчатского края с праздником Весны и Труда. Успехов во всех начинаниях!», — сказал директор МУП «Спецдорремстрой» Гусейн Байрамов.

Пресс-служба правительства Камчатки Демонстрация в столице Камчатки

«В Первомайской демонстрации в Петропавловске приняли участие не менее 25 тыс. человек», — сказали в оргкомитете.

Затем Первомай продолжился на главной площади Петропавловска народными гуляниями, работали детские площадки и торговые ряды.

Праздничные шествия и митинги, массовые культурные и спортивные мероприятия 1 мая прошли во всех районах Камчатского края.