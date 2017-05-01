Чиуауа, Мексика, 1 мая, 2017, 04:55 — ИА Регнум. Мексиканский армейский патруль был атакован неизвестными вооруженными людьми в северном штате Чиуауа. В результате семеро нападавших погибли, сообщает 30 апреля Associated Press со ссылкой на информацию прокуратуры штата.

TENNESSEAN.COM Мексиканские банды

Сообщается, что группа мексиканских солдат проводила рейд по территории штата на двух автомобилях в субботу, 29 апреля, когда на них напала группа неизвестных. В завязавшейся перестрелке было убито семеро бандитов. Инцидент произошел в одном из отдаленных западных городков штата Ла Грулла.

На месте происшествия были также обнаружены винтовки, бронежилеты и пистолет.

В распространенном прокуратурой штата заявлении не сообщается о потерях или ранениях среди мексиканских военных.

Напомним, штат Чиуауа граничит на севере с американскими штатами Техас и Нью-Мексико. На этой территории регистрируется самый высокий уровень убийств в западном полушарии.