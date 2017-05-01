Мельбурн, Австралия, 1 мая, 2017, 04:17 — ИА Регнум. Источник публикует видео, выполненное с новостного вертолета агентства, на котором видно, как несколько офицеров на крыше правительственного здания одевают наручники на молодого человека с обнаженным торсом.

Donaldytong Парламент Виктории (Мельбурн), вид на фасад выходящий на улицу Спринг-стрит

Предположительно, злоумышленник проник на крышу около 07:45.

На момент публикации материала (08:40 местного времени) мужчина все еще находился на крыше. Как пояснили полицейские, он будет спущен вниз, как только это станет безопасным.

Нарушителя планируют доставить в больницу, где его осмотрят медики.

Полицейские расследуют инцидент.