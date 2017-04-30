Вашингтон, 1 мая, 2017, 02:41 — ИА Регнум. Число погибших в результате обрушившихся на юго-восточные штаты США мощных торнадо и наводнений достигло десяти человек. Об этом 30 апреля сообщает Associated Press.

Daphne Zaras Торнадо в США

Сообщается, что число жертв стихии постоянно растет. На текущий момент погибшими от наводнений и торнадо числятся по меньшей мере десять человек, в том числе двое детей.

Как сообщают местные власти, число погибших в штате Арканзас возросло до трех человек. Сообщается, что двое погибших жителей штата были детьми. Автомобиль, салон которого они не смогли покинуть, был смыт с моста в северо-западной части штата.

Еще четверо погибли в Техасе. Число жертв в штате Миссури, по последним данным, достигло двух, и один человек погиб в штате Миссисипи.

Кроме того, как стало известно, в штате Арканзас погиб руководитель добровольной пожарной бригады Дуг Декер. Инцидент произошел во время шторма ночью на трассе № 25. Мужчина был сбит автомобилем во время замера уровня воды. Пока неясно, будет ли этот случай отнесен к числу жертв торнадо.