Москва, 1 мая, 2017, 02:01 — ИА Регнум. Уголовное дело по статье 105 УК РФ (Убийство) возбуждено следственными органами СК РФ по городу Москве после обнаружения в Зеленограде тела молодого человека с огнестрельным ранением. Об этом 1 мая сообщает пресс-служба ведомства.

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Сообщается, что тело молодого человека 1997 года рождения было обнаружено накануне вечером, 30 апреля, в 20-м микрорайоне Зеленограда Московской области. Как выяснилось, причиной смерти стало огнестрельное ранение, от которого молодой человек скончался на месте.

К месту происшествия прибыли эксперты-криминалисты и группа следователей. Проводятся необходимые оперативно-розыскные и следственные мероприятия: устанавливаются обстоятельства произошедшего, идет поиск свидетелей и причастных к преступлению лиц.