Москва, 1 мая, 2017, 00:45 — ИА Регнум. Ожидание от России «смены поведения», признаки которого, по словам помощника президента США по национальной безопасности Герберта Макмастера, ищут в Белом доме, является непродуктивным подходом. Соответствующий комментарий член Совфеда Алексей Пушков опубликовал 30 апреля на своей странице в сети Twitter.

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«Обама ждал пять лет — не дождался, ушел. Непродуктивный подход», — подытожил сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель администрации президента Макмастер заявил о том, что налаживание отношений в области совпадения интересов с Россией возможно. Однако ключевым условием для этого является «смена поведения» Москвы.

«Мы ищем признаки смены поведения; нам нужна (от Москвы) смена в заявлениях и природе отношений, но самое главное — это смена поведения», — заявил помощник президента США.

Макмастер подчеркнул, что «смену поведения» в Вашингтоне хотели бы видеть в позиции Москвы по Сирии и Афганистану.

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