Лос-Анджелес, США, 1 мая, 2017, 00:32 — ИА Регнум. Нападение акулы на серфингиста произошло на пляже в Сан-Онофре, штат Калифорния. Раненую доставила в больницу аэромобильная бригада скорой помощи, сообщает 30 апреля FOX5.

Elias Levy Белая акула

Как стало известно, нападение произошло около 18:24 в субботу, 29 апреля. Женщине помогли выбраться из воды находившиеся на пляже мужчины, уложив раненую на доску для серфинга. Они же оперативно оказали пострадавшей первую помощь: наложили жгут, остановив кровотечение.

По словам очевидцев, ранение было в районе правой бедренной кости.

Уже в 18:30 пострадавшую доставили по воздуху в больницу в Ла-Хойя.

Местные власти приняли решение о закрытии пляжа на 72 часа. Он будет недоступен для серфинга и купания по меньшей мере до 04:30 утра понедельника, 1 мая.