Рим, 30 апреля, 2017, 21:38 — ИА Регнум. 30 мая в Риме прошёл финальный матч волейбольной Лиги чемпионов.

Волейбол

[[[flag-it]]] «Перуджа» (Италия) — [[[flag-ru]]] «Зенит-Казань» (Казань) 0:3 (15:25 23:25 14:25)

Зенитовцы полностью переиграли своих соперников, не оставляя им никаких шансов. Великолепная победа принесла им третий подряд титул победителей Лиги чемпионов.

Теперь 7 мая для начнутся игры «Финала шести» российской волейбольной Суперлиги.

Результаты игр в волейбольной Лиге чемпионов можно посмотреть здесь.