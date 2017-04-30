Токио, 30 апреля, 2017, 21:23 — ИА Регнум. Япония планирует в ближайшее время увеличить объем поставок сжиженного газа из Российской Федерации. Об этом, как передает RT, заявил японский министр экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко.

Yamallng.ru/ ЯМАЛ СПГ

«Традиционно Япония покупает большую часть нефти и газа в странах Ближнего Востока, — говорит министр. — И нас беспокоит эта зависимость, так как этот маршрут очень небезопасен, сопряжен с геополитическими рисками».

Сэко добавил, что поставки сжиженного газа из РФ очень важны для Японии.

27 апреля президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ заявил, что Япония является перспективным партнером России.

«Япония — наш добрый сосед и очень перспективный партнер», — сказал тогда глава российского государства.

Читайте также: Путин об отношениях РФ и Японии: «Движение вперед есть»