Санкт-Петербург, 1 мая, 2017, 11:31 — ИА Регнум. Кто они, люди, которые кормят незнакомцев день ото дня? Готовят и наливают кофе, чай, а может, и что покрепче? Как они живут? О чем мечтают? Не так много информационных поводов в современном мире, перегруженном различными данными, поговорить об обычных людях. О нас с вами. 1 мая — один из предлогов для того, чтобы по-новому взглянуть на человека рабочего, человека, трудящегося на благо другого человека. Но, в общем-то, разве нужен для этого повод?

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Джасур за работой

Вот, например, Джасур Атаджанов работает су-шефом в одном из петербургских кафе на станции метро «Парнас». Джасур родился и рос в Узбекистане, учился по направлению «туризм». Перебрался в Северную столицу еще шесть лет назад в поисках хорошей работы, как посоветовала ему его мать, которая в Петербурге тоже работает поваром. К этому делу молодой человек пришел не сразу. Работа, как говорится, не волк, в лес не убежит, но так просто в руки тоже не дастся, поэтому поначалу Джасуру приходилось трудиться дворником.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Готовя несколько блюд сразу

Потом стал интересоваться у друзей и знакомых о работе повара. Друг обучил Джасура основным секретам кулинарии, дал несколько наставлений и пустил в свободное плавание по кухням петербургских кафе и ресторанов. Руку набивать пришлось в кафе при одном из отелей, где срочных заказов не так много. Это продолжалось несколько лет.

Джасур немногословный, но трудолюбивый и амбициозный. Так, вместе с друзьями он начинал бизнес в Германии, где они покупали старые машины, ремонтировали их, доводили до ума и перепродавали в Узбекистан. Все шло хорошо. Но однажды выходной друзья решили провести в Амстердаме, посмотреть местные достопримечательности, в итоге не поладили с местными, и Джасура депортировали в Узбекистан. Молодой человек вспоминает, что в немецкой тюрьме, куда его вместо выдворения из страны могли бы посадить примерно на полгода, ему бы исправно платили, а потом обеспечили работой с возможностью получения пособия. Однако обо всех этих прелестях ФРГ Джасуру сообщили только, когда он уже согласился на депортацию.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Сырник

Больше возвращаться в Германию Джасур не хочет. Пока хорошая работа есть в Петербурге, здесь он су-шеф, надеется когда-то стать шеф-поваром, руководить командой других кулинаров. Здесь у него девушка, и вроде как все неплохо складывается. Однако многие члены семьи, друзья и знакомые у него остались в Узбекистане, то есть Джасур живет на две страны. Приходится.

Но быть поваром для молодого человека — не предел мечтаний. Он хочет остаться в России, развить здесь собственный бизнес. Пока же успешно справляется с работой повара, а в свободное время занимается самбо. В Джасуре чувствуется какая-то душевная сила, твердость. Почему-то есть уверенность в том, что он своего добьется.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Джамиля

А вот Джамиля. Она в этом же кафе работает мойщицей посуды. Она перебралась из Киргизии в Петербург полгода назад. На родине остались муж и трое детей, двое из них уже учатся в местном университете, еще одному только 12 лет. Джамиля признается, что в Петербурге ей нравится, работа неплохая, и все бы ничего, но очень скучает по родным. Особенно тяжело разлука с матерью дается младшему ребенку. Правда, тоска легче переносится благодаря современным технологиям: по нескольку раз в день женщина общается с детьми и мужем по Scype, а также различным месенджерам. Джамиля говорит, что так хоть немного, но все же легче. Она надеется, что когда-то либо перевезет родных в Россию, либо сама вернется в Киргизию. Но пока много работает, немного оставшихся сил тратит на устройство дома. Джамиля часто улыбается, но все же в ее глазах читается какая-то усталость то ли от работы, то ли просто от жизни.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Готовка кофе

Еще одна сотрудница кафе — Наташа — девушка, которая работает здесь сразу и за официанта, и за администратора, и за бармена, и за бариста. Несколько лет назад она окончила Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет по специальности «инженер». Потом трудилась в Выборге в одной турецкой компании. Эту работу Наташа оставила после событий 2015 года, когда турецкие военные сбили на границе Сирии и Турции российский бомбардировщик Су-24, и против Анкары были введены санкции.

Однако сегодняшней работой девушка довольна. Она кажется очень веселой и дружелюбной. Шутит, что мечтает стать генеральным директором «Газпрома», а если не получится, то хотя бы завести корову и продавать молоко.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Перемолка

Всех этих совершенно разных людей, по сути, объединила одна работа, одна кухня. Все эти герои о чем-то мечтают. О чем-то, что сможет их сделать еще счастливее. Пока же все трудности и радости жизни переносить все-таки легче в одном дружном трудовом коллективе.