Астана, 1 мая, 2017, 05:05 — ИА Регнум. Анализ данных опубликованных компанией АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (РД КМГ, дочернее предприятие АО НК «КазМунайГаз» — казахстанской национальной нефтяной компании) содержит ряд интересных сведений, позволяющих оценить перспективы и тенденции нефтегазовой отрасли Казахстана. Их оценка представлена в статье редактора ИА REGNUM Марата Шибутова.

Энгельс Козлов. Черное золото. 1967

Главная тенденция, которую можно обнаружить в приводимых статистических данных, это падение разведанных запасов нефти, что означает отсутствие возобновления постепенно исчерпывающихся месторождений. Это обычный путь, который относительно быстро проходят все средние и малые месторождения.

Падение добычи планируется восполнить за счет усиленной эксплуатации крупных месторождений, которых в Казахстане насчитывается три, это Кашаган, Карачаганак и Тенгиз. Таким образом, в будущем можно ожидать увеличения значимости указанных месторождений и контролирующих их компаний для экономики Казахстана.

Подробности читайте в статье: Нефтегазовая отрасль Казахстана: стагнация с политическими рисками

Читайте также и другие статьи Марата Шибутова, посвященные анализу различных аспектов экономики и политической жизни Казахстана