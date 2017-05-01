Киев, 1 мая, 2017, 03:03 — ИА Регнум. Новый эпизод в эпопее киевских претензий к «Газпрому» пополнил список попыток как-нибудь уравновесить долг за газ. Теперь Антимонопольный комитет Украины посетила идея ареста газпромовского имущества в счет уплаты «штрафа за злоупотребление монопольным положением». Подробности в материале Восточно-Европейской редакции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Обзор энергетики Украины

Спор с мнением антимонополистов на их территории с подключением местных судов не принес российским газовикам требуемого результата. Следовательно, велика вероятность передачи дела в международные суды, но до этого решения есть еще небольшой промежуток времени. В середине мая Высший хозяйственный суд Украины должен рассмотреть кассационную жалобу «Газпрома».

Ситуация не может сдвинуться с мертвой точки, пени за просрочку «штрафа за нечуткое отношение» растут и, в принципе, все обстоит не так уж плохо с точки зрения украинских властей. Крючкотворчество и выдвижение фантастических претензий сможет затянуть время, которое, как известно, деньги.

Главное, не упустить в этом процессе собственные интересы, а то может получиться, как с абонентской платой за газ. Применив, а потом отменив новый порядок расчетов, Кабмин Украины забыл ввести хоть какие-нибудь регламенты оплаты. Это создает интересную для конечных потребителей ситуацию, при которой поставщик не имеет юридических оснований для взыскания платы. Но радоваться за украинского потребителя особо не стоит, если вопрос станет ребром, то о такой мелочи как юридические основания никто и не вспомнит. Эта мишура, вроде потребности в законодательных нормах, все более используется только снаружи от тех, где-то уже умозрительных линий, что считаются государственной границей Украины.

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