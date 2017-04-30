Париж, 1 мая, 2017, 02:20 — ИА Регнум. Две самые известные работы Делакруа: «Свобода, ведущая народ» (она же — «Свобода на баррикадах») и «Смерть Сарданапала». Первая картина, посвященная июльской революции 1830 года, изображает Марианну — девушку-символ Французской республики. Фригийский колпак на ее голове — символ свободного человека, а сама она воплощает лозунг «Свобода, Равенство, Братство». Марианна изображается в виде скульптур, на почтовых марках, банкнотах и монетах. Изображение свободной Франции на картине Делакруа — одна из известнейших в мире трактовок образа Марианны.

Эжен Делакруа «Смерть Сарданапала», холст, масло. 392 × 496 см, 1827

Картина «Смерть Сарданапала» — это попытка художника изобразить то, что идут уничтожать персонажи картины «Свобода на баррикадах». Сарданапал вошел в историю как образец развратного и сумасбродного правителя, своим небрежением к государственным делам и тягой к наслаждениям доведший до разрушения великую древнюю Ассирию. Будучи разделенными тысячами лет, сюжеты этих картин встречаются как вопрос о неправедной власти и народном ответе на этот вызов.

Подробнее о творчестве художника читайте в статье: Куда заводит свобода, или Остепенившийся революционер

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