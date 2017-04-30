Владимир, 1 мая, 2017, 01:10 — ИА Регнум. Возможно ли, чтобы в музее (к тому же, вызывающем стойкие ассоциации с православной культурой), в качестве сувениров продавались изображения голого зада? Казалось бы, ответ очевиден: такое нельзя представить. Но когда за дело берутся мастера своего дела — то и невозможное становится возможным. О работе такого мастера рассказывает в своей статье корреспондент ИА REGNUM Анна Кумицкая.

Culture.ru Владимиро-Суздальский музей-заповедник

Мастера сувениров, который с недавнего времени возглавляет Владимиро-Суздальский музей заповедник, зовут Игорь Конышев. Назначен на эту должность он был министерством культуры, после чего в музее и начались тревожащие перемены. Ушли лучшие работники, зато расплодились замы в количестве аж восьми штук, и пошел яростный «ребрендинг» музея. Сам Конышев в этом ничего дурного не видит, приводят в пример одну известную газету, которая раньше была показательно партийной, а теперь — таблоид таблоидом, и ничего, все нормально, издание вписалось в рынок.

Опыт вписывания в рынок у Конышева уже есть, ранее он занимался руководством музея «Горки Ленинские», где успешно ребрендил образ знаменитого места, издавая альбом «За белое дело! За Единую Россию!» и предъявляя публике новое понимание вождя мирового пролетариата в маске Бэтмена. К слову, одна только разработка новой вотчины эффективного менеджера, Владимиро-Суздальского музея-заповедника, обошлась в 390 тысяч рублей. Перечень госзакупок он также пополнил роялем за 2,6 млн и кроссовером за 1,88. Но это, в конце концов, только деньги, а вот что стал делать Конышев в отношении музея — уже куда хуже не совсем понятных покупок.

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