Четыре человека погибли в ДТП под Оренбургом
Оренбург, 30 апреля, 2017, 18:12 — ИА Регнум. В Александровском районе Оренбургской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в экстренных службах региона.
Разбитое стекло
Авария произошла в воскресенье, 30 апреля, в двух километрах южнее населенного пункта Александровка.
«Столкнулись две легковушки, — говорит источник. — По предварительным данным, погибли 4 человека, в том числе двое детей».
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.
Причины ДТП пока неизвестны.