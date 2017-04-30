Оренбург, 30 апреля, 2017, 18:12 — ИА Регнум. В Александровском районе Оренбургской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в экстренных службах региона.

Разбитое стекло

Авария произошла в воскресенье, 30 апреля, в двух километрах южнее населенного пункта Александровка.

«Столкнулись две легковушки, — говорит источник. — По предварительным данным, погибли 4 человека, в том числе двое детей».

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

Причины ДТП пока неизвестны.