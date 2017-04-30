Катманду, 30 апреля, 2017, 16:15 — ИА Регнум. На Эвересте во время акклиматизации погиб альпинист Ули Штек, который за свою невероятную скорость восхождения получил прозвище «швейцарская машина». Об этом сообщает телерадиокомпания ВВС.

Uelisteck.ch Ули Штек

«Он (Ули Штек) собирался подняться на вершину горы по другому маршруту и без кислородного баллона», — говорится в сообщении.

Федерация альпинизма Непала подтвердила информацию о гибели спортсмена. По мнению специалистов, Штек, вероятно, поскользнулся.

Отмечается, что в 2012 году швейцарский альпинист без кислородного баллона уже поднимался на Эверест, а в 2015 году спортсмен покорил все 82 альпийских пика выше 4 000 метров за 62 дня.

«Ули Штек установил несколько рекордов по сверхбыстрому одиночному подъему по классическим маршрутам», — говорится в сообщении.