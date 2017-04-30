Лондон, 30 апреля, 2017, 16:59 — ИА Регнум. Центр правительственной связи (GCHQ) Великобритании приведен в состояние повышенной готовности в связи с возможными кибератаками во время всеобщих выборов в Соединенном королевстве. Об этом сегодня, 30 апреля, пишет газета Sunday Times со ссылкой на источники.

Марина Захарова ИА REGNUM Лондон

Сообщается, что правительство Великобритании рекомендовало главам всех разведуправлений относится к угрозе организованной и зарубежной преступности как к «террористическому кризису». Также подчеркивается, что спецслужбам дан приказ противостоять возможной угрозе кибератак в преддверии выборов.

Глава британского Национального центра кибербезопасности (NCSC) Киаран Мартин заявила, что всеобщие выборы — это событие государственной важности, поэтому спецслужба находится в состоянии повышенной готовности и предпринимает значительные и дополнительные усилия, чтобы обеспечить их безопасность.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, досрочные парламентские выборы в Великобритании пройдут 8 июня 2017 года.

Напомним, 23 июня 2016 года в королевстве состоялсяреферендум относительно членства Великобритании в Европейском Союзе, на котором 51,9% избирателей изъявили желание покинуть ЕС. После этого премьер-министрДэвид Кэмеронушел в отставку, а новым премьер-министром стала Тереза Мэй, которая запустила процесс выхода Великобритании из ЕС. Необходимость довыборов обусловлена тем, что парламент оказался разделенным по этому вопросу.