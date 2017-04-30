Калуга, 30 апреля, 2017, 20:03 — ИА Регнум. В Калужской области скончался глава семьи беженцев из Донбасса Александр Владимирович М. Как заявила ИА REGNUM правозащитник из Обнинска Татьяна Котляр, причиной смерти стало кровоизлияние в мозг, случившееся после официального отказа сотрудников калужской миграционной службы продлить беженцу действие документов на временное убежище и предложения вернуться на Украину.

Эмблема Федеральной миграционной службы России

По словам Котляр, в настоящее время в отделе по беженцам управления по вопросам миграции УМВД по Калужской области не спешат продлевать действие документов о временном убежище переселенцам с Украины, в том числе жителям Донбасса. Причины отказов не указываются.

Ранее к правозащитнику обратился сын Александра, семья которого была вынуждена переехать в Россию в 2014 году, спасаясь от войны. Тогда они успешно получили временное убежище. Однако в апреле 2017 года в миграционной полиции отказались продлить Александру разрешение на пребывание, потребовали сдать свидетельство о временном убежище и забрать обратно свой паспорт гражданина Украины.

При этом за время проживания в России у Александра закончился срок действия украинского паспорта и существующее свидетельство о временном убежище — его единственное удостоверение личности. Сотрудник отдела по беженцам предложил мужчине возвратиться обратно на Украину и оформить новый документ. По заявлению правозащитника и семьи пострадавшего, Александр бежал от войны и, по понятным причинам, опасался возвращаться. Кроме того, в Донбассе не продлевают действие текущих паспортов гражданина Украины и не выдают новых, подчеркнула Котляр.

Попасть на консультацию к Котляр ему не удалось, так как он скончался. По заверениям семьи и правозащитника, болезнь спровоцировал отказ миграционных органов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, у беженцев с Украины, в том числе из Донецка и Луганска, нет по определению принимающей стороны, без чего их легализация невозможна. По закону эти люди, прежде чем подать документы на оформление российского гражданства, должны зарегистрироваться по месту жительства. В подавляющем большинстве случаев владельцы жилья, которое арендуют мигранты, отказывают им в регистрации. Заявляется, что параллельно в регионе существует нелегальная торговля регистрациями.

По мнению Котляр, существующие в России правила помощи беженцам не справедливы. Для получения статуса им необходимо зарегистрироваться по месту жительству, что часто сложно. При этом без регистрации они лишаются права на бесплатное медицинское обслуживание и не могут легально устроиться на работу. Она отметила, что необходимо упростить процедуру хотя бы для беженцев из зоны военных действий.