Симферополь, 30 апреля, 2017, 15:08 — ИА Регнум. Депутат Государственного совета Крыма Владислав Ганжар прокомментировал информацию о введении в эксплуатацию новой дамбы на Северо-Крымском канале на границе Украины с Крымом. Свое мнение на этот счет Ганжар озвучил журналистам сегодня, 30 апреля.

Бартоломео Эстебан Мурильо. Моисей, добывающий воду из скалы (фрагмент). 1666 — 1670

Ганжар назвал действия украинской стороны очередной провокацией. Он отметил, что вода в Северо-Крымский канал не поступает с 2014 года, поэтому новая дамба не волнует крымчан.

Депутат напомнил, что Крым и Севастополь самостоятельно обеспечивают себя пресной водой, а до 2020 года будет построен магистральный водовод из Краснодарского края, который обеспечит водоснабжение восточные районы Крыма, где проживают 400 тысяч человек.

Также Ганжар отметил, что возведение дамбы в Херсонской области в очередной раз свидетельствует об агрессивной политике Украины и у крымчан подобные шаги не вызывают удивления.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня власти Херсонской области на границе с Крымом ввели в эксплуатацию дамбу, которая перекрывает ток воды по Северо-Крымскому каналу. Строительство дамбы украинская сторона объяснила тем, что после того, как было принято решение закрыть шлюзы Северо-Крымского канала для прекращения водоснабжения Крыма, без пресной воды оказались южные районы Херсонщины, так как шлюзы находятся непосредственно у Днепра.

Теперь вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу может поступать до самой границы с Крымом. В дамбе предусмотрены шлюзы, для подачи воды непосредственно в Крым, но украинские власти будут держать их закрытыми.